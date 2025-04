Quinto assist stagionale per Fofana che batte il suo record personale

Una vittoria convincente sotto ogni punto di vista quella di venerdì sera al Bluenergy Stadium da parte degli uomini di Sergio Conceiçao. Non solo il Milan ha conquistato tre punti importanti in ottica rincorsa all'Europa, ma si è anche mostato cinico sotto porta e decisamente più solido in difesa.

Sono stati diversi i protagonisti della sfida contro l'Udinese, da Theo Hernandez a Rafael Leao, passando per Tijjani Reijnders fino ad arrivare a Youssouf Fofana, che in silenzio sta collezionando numeri importanti alla sua prima stagione in rossonero. Con quello a Leao in occasione del momentaneo 1 a 0 del Milan, il francese è salito a quota 5 assist in stagione, battendo così il suo record stagionali nei principali campionati europei che era fermo a 4.