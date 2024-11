Quinto clean sheet stagionale per Maignan. È sul podio nella speciale classifica

vedi letture

Quinto clean sheet in questo campionato per Mike Maignan: il francese mantiene la porta inviolata contro la Juventus ed è la quarta volta in questa stagione a San Siro. Le altre tre partite in cui Maignan non ha subito gol sono nelle sfide contro Venezia, Lecce, Udinese e Monza.

Nella speciale classifica, lo juventino Di Gregorio ha fatto meglio con 7 clean sheet, tra cui quello di stasera contro il Milan; segue l'interista Yann Sommer a sei. Maignan è sul terzo gradino del podio al pari del napoletano Alex Meret e dell'empolese (di proprietà del Milan) Devis Vasquez.