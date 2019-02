R. Gentile: "Laxalt ha giocato anche poco in questa stagione. Giusto far rifiatare Calhanoglu"

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sulle scelte di Gattuso in Lazio-Milan: "Credo che Laxalt abbia giocato anche poco in questa stagione, ha grande balla, non molla mai. Rodriguez ha grande qualità ma non ci trovo nulla di sbagliato a far giocare l'uruguaiano. Calhanoglu è finalmente arrivato a certi livelli, giusto dargli un turno di riposo. La lotta Champions sarà agguerrita fino alla fine e Calhanoglu devi averlo sempre al massimo".