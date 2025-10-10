Rabiot a segno nella vittoria della Francia sull'Azerbaigian. Spazio anche per Nkunku nel finale
La Francia compie un altro passo concreto verso il prossimo Mondiale vincendo agevolmente per 3 a 0 contro l'Azerbaigian. Dopo essere riuscita a tenere per quasi un tempo, la formazione di Abbasov si è dovuta arrendere nel recupero del 45esimo al solito Kylian Mbappé, sempre più leader nella classifica marcatori all-time della Nazionale.
A segno questa sera non solo l'ex Udinese Thauvin, ma anche il centrocampista del Milan Adrien Rabiot, che di testa ha sfruttato un assist al bacio proprio del suo numero 10. Il 12 rossonero è rimasto in campo per circa 70 minuto, salvo poi lasciare il posto a Camavinga. Partita da spettatore non pagante invece per Mike Maignan, praticamente mai impensierito.
Nel finale spazio anche per Nkunku, che al 79esimo ha preso il posto di Coman.
