Rabiot, allarme rientrato: il colpo al ginocchio non preoccupa

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Il colpo al ginocchio rimediato da Adrien Rabiot in allenamento con la Francia aveva acceso qualche allarme in casa Milan, ma le sensazione emerse nelle ore successive sono state rassicuranti, come anticipato anche da MilanNews.it (LEGGI QUI l'anticipazione). Il centrocampista rossonero ha dato segnali positivi, e anche dallo staff francese sono arrivate conferme incoraggianti.

Deschamps aveva già spiegato che il giocatore aveva svolto lavoro differenziato solo per precauzione, anche perché dopo i 90 minuti contro il Brasile era previsto un turno di riposo. In accordo on il Milan, la gestione è stata improntata alla massima prudenza. Il club rossonero considera Rabiot un elemento fondamentale in vista del finale di stagione, e Allegri lo vuole nelle migliori condizioni per la sfida di Pasquetta contro il Napoli.