Rabiot potrebbe andare al Galatasaray, anche se lui sogna la Premier

vedi letture

Adrien Rabiot è ancora svincolato. A ormai più di due mesi dalla scadenza del contratto con la Juventus, il centrocampista francese non ha ancora trovato una sistemazione soprattutto a causa delle sue alte pretese economiche. Negli ultimi giorni era tornato alla carica il Milan, ma senza la cessione di Ismael Bennacer la società rossonera non ha potuto alzare la proposta per l'ex Paris Saint-Germain.

Rabiot ha nella Premier League la sua priorità, spera soprattutto nel Liverpool. Ma negli ultimi giorni a muoversi con maggiore insistenza per arrivare a un accordo è stato il Galatasaray. Secondo 'Fanatik', la società turca ha mosso passi concreti per provare a convincere il giocatore ad accettare questa destinazione.