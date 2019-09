Raimondi a MN: "Theo entusiasma Giampaolo, può essere l'arma in più nel derby"

Claudio Raimondi, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Theo Hernandez, terzino rossonero che domani sarà in panchina ma che potrebbe entrare presto nelle gerarchie di Giampaolo: "Lo entusiasma molto fisicamente, è dirompente. A Verona se ci sarà una possibilità potrebbe fare uno spezzone, magari quando i ritmi caleranno. Me lo aspetto abbastanza pronto. Può essere l'arma in più nel derby, anche se è rischiosa, dato che come ha detto Giampaolo tende ad andare e a lasciare scoperta la difesa, ma sono quei rischi che si possono rivelare carte vincenti in partite molto tattiche".