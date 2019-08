Raimondi: "Correa, cambio di strategie del Milan legato a difficioltà a cedere Silva"

Claudio Raimondi, nel suo servizio a Sport Mediaset di oggi ha parlato di Milan, toccando il tema Correa: “La trattativa Correa rischia di sfumare: i rossoneri hanno inviato una proposta ben diversa dall’accordo di massima, intorno ai 50 milioni di euro, raggiunto oltre un mese e mezzo fa. Il Milan vuole l’argentino, ma con una formula più articolata, ovvero con un prestito biennale da 5 milioni di euro a stagione più il diritto di riscatto a 25, che potrebbe trasformarsi in obbligo se Correa giocherà almeno 45 partite da 45 minuti l’una, come minimo. Per i colchoneros la trattativa così impostata è saltata e a meno di nuove, più che probabili, riformulazioni da Casa Milan, il giocatore è destinato a restare a Madrid, tanto che il suo sostituto, Rodrigo, al momento è bloccato a Valencia. Un cambio di strategie inatteso da parte del club rossonero, ma legato alle enormi difficoltà a vendere a titolo definitivo André Silva: oltre allo Sporting, sempre e solo con la formula del prestito con diritto, si è aggiunto lo Schalke 04, ma il portoghese non è così convinto di sbarcare in Bundesliga.”