Ramadan, prima volta in Premier: gara in pausa per permettere ai giocatori musulmani di rifocillarsi

Una prima volta in Premier League. Come riportato da Sky Sports UK ieri la sfida fra Leicester e Crystal Palace è stata messa in pausa per qualche minuto per permetterei ai giocatori musulmani di interrompere il digiuno dopo il tramonto del sole. Fofana e Kouyate hanno così assunto dei gel energetici. L'accordo era stato preso prima della partita nel corso della riunione fra i capitani e con l'arbitro e gli ufficiali di Premier League.