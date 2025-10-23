Ramazzotti: "Il Milan al primo posto in classifica piace ad Allegri, ma non lo fa sognare"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Pisa: "Piedi per terra, vietato parlare di scudetto e la qualificazione alla Champions come unico obiettivo. Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara di domani sera contro il Pisa, un match che può portare provvisoriamente i rossoneri a +4 rispetto alle inseguitrici. "Sarà una partita complicata - ha iniziato il tecnico - perché a parte la gara di Bologna, dove ha subìto 4 gol in inferiorità numerica, il Pisa ha sempre fatto buone prestazioni. È una squadra fisica e ci può creare dei problemi. E poi dobbiamo sfatare il tabù che quest'anno con una neopromossa ci ha visto sconfitti alla prima giornata (contro la Cremonese, ndr)".

Il Milan al primo posto in classifica gli piace, ma non lo fa sognare: "I tifosi devono sognare, noi lavorare per migliorare. Non è che la scorsa estate mi aspettassi di essere più avanti o più indietro in classifica. Ho ereditato una squadra importante e forte, in più la società è stata brava a rinforzarla. Affronteremo una formazione che ti può fare male a campo aperto e dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto finora". Quando dopo 7 giornate Allegri aveva almeno 16 punti, con la Juventus ha sempre vinto lo scudetto, ma Max ha evitato qualsiasi parallelo: "Le squadre sono tutte diverse e la stessa squadra è diversa anche all'interno della stessa gara. Bisogna chiacchierare poco, stare in silenzio, lavorare e correre molto".