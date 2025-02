Ranking UEFA, la Roma non basta. Allungo Spagna, miraggio 5° posto Champions

vedi letture

La qualificazione della Roma agli ottavi di finale di Europa League mantiene viva la fiammella della speranza per il quinto posto in Champions League. Speranze che restano pur minime, anche perché nel giovedì di coppa la Spagna è riuscita a qualificare le due squadre che erano in corsa, ossia Real Sociedad e Betis. E ha aumentato il distacco dall'Italia. Si ripartirà dagli ottavi di finale, abbiamo 4 squadre ancora in corsa: Inter, Roma, Lazio e Fiorentina. Necessario che le quattro arrivino in fondo alle competizioni e che le squadre spagnole escano il prima possibile. A oggi l'unica eliminata fra gli iberici è il Girona.

1. Inghilterra 20.892 (6 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 19.035 (6 su 7)

- - -

3. Italia 18.187 (4 su 8)

4. Portogallo 16.050 (2 su 5)

5. Germania 16.046 (4 su 8)

6. Belgio 15.250 (2 su 5)

7. Francia 14.857 (3 su 7)

8. Olanda 14.750 (4 su 6)

9. Grecia 11.687 (2 su 4)

10. Repubblica Ceca 10.350 (1 su 5)

- - -

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 25.750 punti

2. Atalanta 21.000

3. Lazio 20.000

4. Milan 20.000

5. Juventus 18.250

6. Roma 15.500

7. Fiorentina 14.000

8. Bologna 11.000

Punti totali 145.500 - Media 18.187

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 140.000

2. Manchester City 137.750

3. Bayern Monaco 128.750

4. Liverpool 123.500

5. Paris Saint-Germain 104.000

6. Roma 102.500

7. Inter 101.750

8. Borussia Dortmund 100.250

9. Chelsea 95.500

10. Bayer Leverkusen 95.250

11. Barcellona 93.250

12. Atletico Madrid 91.500

13. Manchester United 89.500

14. Arsenal 88.000

15. Benfica 87.750

16. Atalanta 82.000

17. Villarreal 82.000

18. Porto 79.750

19. Milan 78.000

20. Lipsia 78.000

21. Juventus 74.250

24. Lazio 70.000

32. Napoli 61.000

37. Fiorentina 55.000

92. Bologna 18.683

- - -

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 106.624

2. Italia 93.543

3. Spagna 89.596

4. Germania 83.956

5. Francia 70.022

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 66.650

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 62.066

8. Belgio 56.450

9. Repubblica Ceca 43.900

10. Turchia 43.300

11. Grecia 38.312

12. Norvegia 37.687

13. Austria 35.350

14. Scozia 34.750

15. Danimarca 33.981