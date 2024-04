Rapina a casa Donnarumma: quattro uomini a processo dopo 9 mesi di indagini

La notte tra il 20 e il 21 luglio a Gianluigi Donnarumma accadde una brutta disavventura. Il portiere del Paris Saint-Germain fu vittima, insieme alla sua fidanzata Alessia, di una rapina. Alcuni ladri si intrufolarono nella loro abitazione parigina, portando via il possibile. Immediatamente fu aperta un'indagine e oggi Le Parisien fa sapere che ci sono quattro indagati che presto saranno processati.

L'ex Milan, qualche giorno dopo l'accaduto, aveva raccontato tutto in un'intervista rilasciata a Libero: "Io sono stato immobilizzato e Alessia è stata costretta a consegnare tutto ciò che avevamo di prezioso. Non posso entrare troppo nei dettagli, ci sono le indagini in corso e mi sto recando adesso dalla polizia francese per cercare di ricostruire con loro tutto l’accaduto.

Io e la mia fidanzata abbiamo dovuto lasciare l’appartamento per permettere che venissero effettuati i sopralluoghi ed eseguire gli accertamenti utili alle indagini e ci siamo momentaneamente appoggiati in un hotel. La paura è stata tantissima, ma ancora di più era che potesse succedere qualcosa ad Alessia. Io ero impotente, legato, non potevo fare nulla".