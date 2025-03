Ravezzani: "Chi ha più rimpianti in Champions? Il Milan si è suicidato"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Chi ha più rimpianti, guardando la Champions, tra le italiane?

"Tutte e tre. Il Milan si è suicidato. Ci sta che il PSV possa essere pericoloso, ma se tu giochi contro una squadra in disarmo, a cui hai tolto il miglior giocatore, perdi lì e in casa ti fai eliminare, devi essere un fuoriclasse".

Milan, si parla di Paratici e Tare come ds:

"Da osservatore mi permetto di dire che Tare, dati alla mano, è riuscito a fare grande una squadra, la Lazio, spendendo poco, mentre Paratici piccola, la Juve, una squadra spendendo molto. Con la strategia che ha il Milan, non avrei dubbi su chi puntare, ossia Tare".

Italiano in panchina le piacerebbe?

"Allora perchè no De Zerbi? Sono allenatori ideali per squadre che non hanno giocatori di grande spessore, ma li considero pericolosi quando devono gestire giocatori di grande personalità. Se il Milan vuole mettersi su questa prima posizione, allora va bene. Ma deve sapere il tifoso che vedrai una squadra capace di grandi exploit ma anche di grandi rovesci".