Ravezzani contro la dirigenza: "Fuggire è certificare la propria debolezza"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul proprio account X ha commentato ieri sera l'operato della dirigenza rossonera che, di fatto, ha lasciato Paulo Fonseca in pasto a telecamere e domande dei giornalisti senza prendere la parola e spiegare la situazione. Solo dopo la conferenza, i vertici rossoneri hanno comunicato al portoghese l'esonero che, uscendo dallo stadio, a sua volta lo ha comunicato al mondo intero direttamente dalla sua macchina ai microfoni di Sky Sport.

Inaccettabile per Ravezzani un tale modus operandi: "Comunque sia, in una situazione caotica come questa un dirigente del Milan (cioè Ibra o Furlani) ci mette la faccia, va in conferenza e dice qualcosa di sensato. Resta, prendiamo tempo per valutare, cambiamo. Fuggire non è mai la risposta. È solo certificare la propria debolezza".