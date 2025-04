Ravezzani: "Questo Milan passa da momenti in cui sembra in balìa dell’avversario ad altri in cui pare incontenibile"

Il Milan pareggia 2 a 2 contro la Fiorentina e vede spegnersi una volta e per tutte le speranze di raggiungere il quarto posto in classifica. Anche ieri contro la Viola, però, la formazione di Sergio Conceiçao ha dimostrato di avere carattere ma soprattutto qualità, anche perché non si rimonta una squadra come quella di Raffaele Palladino senza queste caratteristiche.

Eppure nel complesso la prestazione della formazione rossonera non ha convinto Fabio Ravezzani, che sui propri canali social si è espresso così:

"Il Milan non ha alcun equilibrio tattico. Passa da momenti in cui sembra completamente in balìa dell’avversario ad altri in cui pare incontenibile. Questa la vera sconfitta di Conceicao".

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.