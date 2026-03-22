Ravezzani si chiede: “Milan a +9 sulla Juventus, ma c’è tutta questa differenza sulla carta?”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato nel post partita la vittoria dei rossoneri sul Torino. Queste le sue parole:

"Milan e Juve giocano insieme e ottengono due risultati opposti anche con prestazioni diverse che fanno pensare. Fanno pensare perchè il Milan rischia abbastanza nella partita in casa con il Torino, vince con grande pragmaticità, giocando un pessimo primo tempo e un discreto secondo tempo, ma porta a casa i tre punti. Il Milan cerca di non sbilanciarsi come prima cosa. Se a questo punto della stagione il Milan ha 9 punti in più della Juve, il tema diventa è solo una questione di qualità dei calciatori ? Il Milan ha dei calciatori così superiori di quelli della Juventus da avere 9 punti in più in classifica? La risposta secondo me è no. Milan e Juventus hanno due rose molto simili"