Borghi commenta: “Vittoria determinante, ma primi 20 minuti inquietanti”

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Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della vittoria dei rossoneri contro il Torino. Questo il suo commento:

"Il Milan ha ottenuto una vittoria determinante ieri contro il Torino perchè non poteva esserci un altro passo falso dopo la grande occasione persa all'Olimpico, grave per le modalità. Il Torino è una squadra viva e lo ha dimostrato ampiamente a San Siro. Il Milan questi tre punti se li è presi sfruttando ancora una volta la fascia di partita che è la più prolifica ossia quella a cavallo dall'intervallo, dal 30' al 60'. Il Milan spesso qui trova le fondamenta delle proprie vittorie. Però al di là di questa fascia il Milan ha offerto una prestazione non positiva, primi 15-20 minuti è stato inquietante, il Milan era piatto, il Milan sbagliava sistematicamente, non sosteneva un Torino che doveva crederci un po' di più che meritava il vantaggio".