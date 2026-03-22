A 8 giornate dal termine il Milan ha gli stessi punti ottenuti l'anno scorso a fine campionato

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La figura di Massimiliano Allegri, ormai anche per partiti presi e filosofie che sono nate nel sottobosco calcistico, è una delle più polarizzanti del panorama italiano: tendenzialmente il tecnico di Livorno o lo idolatri o lo rinneghi. Quello che bisogna fare, però, è cercare di analizzare i fatti con estrema oggettività, perché il calcio e lo sport, spesso e volentieri, si misura sui risultati ottenuti, specialmente quando si parla di un allenatore che deve centrare degli obiettivi, come nel caso di Max.

Allegri è tornato al Milan prendendo una squadra all'ottavo posto, fuori dalle coppe europee, con l'obiettivo di riportarla in Champions. Il verdetto complessivo ancora non si può emettere, perché solo il finale di stagione ci dirà se la meta prefissato sarà raggiunta. Quello che, oggettivamente, si può analizzare è quanto fatto fin qui: un grande lavoro, il Milan è secondo e ha 9 punti di vantaggio sulla quinta. Ma il dato statistico rilevante è constatare come il Diavolo abbia raggiunto quota 63 punti a 8 giornate dal termine, gli stessi con cui concluse lo scorso campionato con tutte le 38 giornate disputate. Un dato che spazza via, oggettivamente, ogni tipo di critica.