Zazzaroni: "Cardinale dorma tranquillo: non conosco nessun milanista che pensa di aver trovato il nuovo Berlusconi"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nell'edizione odierna del suo giornale ha ripreso i temi toccati da Gerry Cardinale, proprietario di RedBird e del Milan, in una recente intervista al Financial Times (CLICCA QUI). Il collega ha espresso il suo parere circa alcune dichiarazioni del manager statunitense, in particolare quando ha messo sul tavolo l'importante e sempre pericoloso paragone con Berlusconi e poi ha aggiunto una notazione sul futuro della dirigenza del club.

Le parole di Ivan Zazzaroni sul CorSport: "Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. Non escludo tuttavia che da qui in avanti i contorni della proprietà del club possano essere chiari. Sarebbe una gran bella cosa anche per i frequentatori di Milanello, giornalisti italiani compresi. Question time: Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? È vero che lei si è presentato in Lega con Scaroni, Calvelli e senza Furlani? E, se sì, perché?"