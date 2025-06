Ravezzani: "Un calciatore dopo 4-5 anni o diventa punto di riferimento oppure è meglio che cambi aria. Theo non ha più nulla da dare al Milan"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando la situazione relativa a Theo Hernandez: "Un calciatore dopo 4-5 anni in un club o diventa punto di riferimento per i compagni e mantiene entusiasmo e voglia di vincere, oppure è meglio che cambi aria. In questo senso Theo non aveva più nulla da dare al Milan. E, per me, poco ha da dare anche Leao (al giusto prezzo)".

LE ULTIME SU THEO

Nella giornata di ieri, Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, ha riallacciato i contatti con l'Atletico Madrid per capire se esistono le possibilità d concludere la trattativa tra gli spagnoli e portare il suo assistito alla corte di Diego Simeone. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento il giocatore francese si trova in una posizione piuttosto scomoda al Milan perchè a differenza di Mike Maignan, che resterà titolare anche se in scadenza nel 2026, lui non rientra nel progetto tecnico del Diavolo.

Pochi giorni fa sembrava tutto fatto per il suo passaggio all'Atletico Madrid che era ad un passo dall'accordo con il Milan. Improvvisamente però gli spagnoli hanno deciso di interrompere i contatti e così la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Ufficialmente perchè non è stata trovata l'intesa economica tra i due club, ma dietro al ripensamento dei Colchoneros ci sarebbero le proteste dei tifosi biancorossi che non rivorrebbero Theo a causa del suo passaggio nel 2017 dal'Atletico ai rivali del Real Madrid.