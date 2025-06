Real Madrid, c'è anche Modric tra i convocati per il Mondiale per Club

vedi letture

Xabi Alonso ha deciso di includere l’intera rosa del Real Madrid nella lista dei convocati per il Mondiale per Club. Nessuna esclusione, nessuna eccezione: anche chi non è disponibile per scendere in campo figura ufficialmente nell’elenco. È il caso, ad esempio, di Mendy, ancora costretto all’uso delle stampelle, e del giovane Endrick, che non ha alcuna possibilità concreta di giocare. Per il tecnico, però, la loro presenza simbolica è comunque importante.

La lista comprende anche i dieci giovani talenti che Alonso ha voluto con sé fin dal primo giorno di allenamento: Fran González, Mestre, Fortea, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Yusi, Chema, Mario Martín, Víctor Muñoz e Gonzalo. In totale, saranno ben 34 i giocatori al seguito della spedizione madrilena, compreso Luka Modric, futuro giocatore del Milan.

Tra le novità, figurano i due nuovi acquisti: Dean Huijsen, che indosserà la maglia numero 24, e Trent Alexander-Arnold, destinato alla numero 12. La loro presentazione ufficiale è prevista per domani alle 12:30 a Valdebebas.

I CONVOCATI

Portieri: Courtois, Lunin, Fran González y Mestre

Difensori: Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Carvajal, Fortea, Huijsen, Asencio, Alaba, Militao, Rüdiger, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Fran García, Mendy* y Yusi

Centrocampisti: Tchouameni, Camavinga*, Mario Martín, Chema, Valverde, Modric, Bellingham, Ceballos y Güler

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Brahim, Endrick*, Víctor Muñoz y Gonzalo

*chi non dovrebbe giocare neanche un minuto per infortunio