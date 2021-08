Real Madrid-Milan 0-0 al 45': palo di Theo in avvio. Poi Maignan para il rigore di Bale

Finisce il primo tempo a Klagenfurt tra Real Madrid e Milan sul parziale di 0-0. La squadra di Pioli parte fortissimo nei primi minuti attaccando sull’asse Theo Hernandez-Leao. È il terzino ex Real, al 3’, a sfiorare il vantaggio scaricando un mancino violento e preciso che sorprende Courtois, ma va a stamparsi sulla faccia del palo. Il Milan cerca di fraseggiare, ma col passare dei minuti è il Real a prendere in mano il gioco con il trio Modric-Casemiro-Isco. Alaba mette alla frusta i riflessi di Maignan e poi, al 40’, l’episodio clou del primo tempo: Bale detta il passaggio, Modric lo pesca con una gran palla in mezzo a Tonali e Calabria con quest’ultimo che, in area, non può evitare il fallo. Il gallese si presenta dagli undici metri, ma viene ipnotizzato da Maignan che mantiene il risultato sullo 0-0.