Rebic rinato con Pioli: ora è fondamentale per questo Milan

Oltre all'arrivo di Ibrahimovic, molto sorpendente è stata la rinascita di Ante Rebic (6 gol in 15 gare) sotto la guida di mister Pioli. Con Giampaolo il croato non è mia riuscito a mettersi in mostra e a gennaio poteva tornare in Germania per provare a rilanciarsi. Il numero 18 rossonero è in prestito fino al 2021 dall'Eintracht e si trova bene a Milano. Ora, quindi, la palla passa al Milan, che dovrà studiare un piano per riscattare Rebic.