Rebic, terza doppietta segnata in carriera

Ante Rebic, autore di due gol contro l'Udinese, ha trovato la sua terza doppietta della carriera. La prima risale al 9 marzo 2013, quando segnò due volte contro la NK Zagabria quando giocava per l'RNK Spalato (4-1 il risultato finale). Doppietta anche in finale di Coppa di Germania nel 19 maggio 2018, quando segnò due reti al Bayer Monaco nel 3-1 che consegnò la Coppa all'Eintracht. Rebic ha anche realizzato una tripletta, risalente alla scorsa estate nel 5-3 sempre in Coppa di Germania contro il SV Waldhof Mannheim.