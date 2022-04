MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato così della possibilità di vedere Rebic trequartista: "Col 4-4-2 si può fare, non sono ancora a nessun sistema di gioco. Rebic non è un trequartista per come lo intendo io, il 4-4-2".