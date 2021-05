Record in trasferta e secondo posto: il Milan vola in Champions dopo sette anni

E’ stata una serata perfetta per il Milan, vittorioso a Bergamo per 2-0 grazie alle doppietta di Kessie, e soprattutto è stato un successo che ha regalato la qualificazione in Champions League dopo sette lunghi anni. I rossoneri hanno disputato un campionato sempre al vertice, e con 79 punti il Milan è riuscito anche a chiudere alle spalle dell’Inter, davanti a Juve e Napoli. Il lavoro di Stefano Pioli e della società è stato straordinario, soprattutto perché i rossoneri non partivano con l’organico migliore, ma alla fine con lo spirito di gruppo e mentalità sono riusciti ad ottenere un risultato storico.

Il Milan con la vittoria a Bergamo ha stabilito anche un nuovo record in serie A, poiché è la prima squadra nella storia della competizione a vincere 16 partite fuori casa. Il Milan in questo campionato è riuscito a battere almeno una volta tutte le big, dall’Inter alla Juve passando per Lazio, Roma, Napoli e Atalanta. E questo è sicuramente sinonimo di crescita. "Sono molto orgoglioso della crescita soprattutto mentale del gruppo. Siamo una squadra giovanissima. Abbiamo giocato con Zlatan solo 19 partite su 38. Togliamo il campione a tutte le altre squadre per metà campionato, voglio vedere cosa riuscivano a fare. E' il club che ci ha aiutato, protetto e tutelato. C'è tanta soddisfazione e ora dobbiamo godercelo – ha raccontato l’allenatore milanista al termine della sfida contro l’Atalanta -. Ho sempre pensato in positivo ma in questa settimana mi è capitato di pensare se fossimo arrivati quinti che estate sarebbe estate. Sarebbe stato difficile digerire una beffa del genere". La serata poi si è svolta con festeggiamenti nello spogliatoio e in pullman verso Milano. Ora ci sarà tempo per affrontare il tema rinnovi e poi il mercato, per rinforzare la rosa in vista della partecipazione della prossima Champions League. Il Milan è tornato a casa.