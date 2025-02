Reijnders a Dazn: "Ci rendiamo la vita difficile. Per l'avversario è più facile difendere se giochiamo lenti"

vedi letture

Altra giornata nera per il Milan che continua a fallire occasioni su occasioni: sconfitta per 2-1 in casa del Torino, vera e propria bestia nera fuori casa, con due orrori difensivi clamorosi. Il Diavolo perde un'enorme opportunità dopo che nel pomeriggio il Bologna aveva perso a Parma e la Lazio pareggiato contro il Venezia. Ai microfoni di Dazn è intervenuto Tijjani Reijnders, calciatore del Milan. Le sue dichiarazioni.

Sembra che tutto quello che può andare storto, andrà storto: hai questa sensazione?

"Sì in questo momento ci rendiamo la vita difficile. Quando cominci la partita così devi rimontare per pareggiare, lo abbiamo fatot ma abbiamo consegnato subito il pareggio. Dobbiamo essere più maturi perché sennò ti complichi la vita"

Com'è l'energia e lo spirito nello spogliatoio?

"Noi cerchiamo di essere positivi, perché abbiamo ancora chance in campionato: ora che siamo fuori dalla Champions siamo più concentrati. È più difficile stare concentrati dopo sconfitte così ma dobbiamo cercare di costruire fiducia"

Dovete essere più veloci nel giro palla?

"Si dobbiamo farlo, se ci mettiamo troppo tempo è facile per l'avversario: dobbiamo torvare gli spazi in mezzo alle linee, perché così creiamo le opportunità. Per l'avversario è molto più facile difendere se giochiamo più lenti"