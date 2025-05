Reijnders a Genova per migliorare ulteriormente i dati di questa stagione

Contando solo quello che ha fatto in campionato, in questa stagione Tijjani Reijnders ha messo a referto 10 gol e 5 assist in 33 presenze, numeri da capogiro per un centrocampista che nella passata stagione ha faticato ad arrivare addirittura a 5. L'olandese è senza ombra di dubbio la nota più lieta di questa complicata annata del Milan insieme ovviamente a Christian Pulisic.

Reijnders non ha però intenzione di fermarsi, ed è per questo che oggi a Genova cercherà di migliorare ulteriormente i suoi dati, anche se c'è un dettaglio che i colleghi de La Gazzetta dello Sport non hanno fatto passare inosservato. In 3 partite contro il Grifone, infatti, l'olandese non ha mai segnato o servito un assist. Può essere questa sera la volta buona per invertire il trend?