Reijnders: "Bello rivedere mister Pioli. Ora segno di più? Gioco più avanti"

Queste le parole in conferenza stampa di Tijjani Reijnders sull'incontro con Stefano Pioli di pochi giorni fa:

Hai ritrovato Pioli, ti ha fatto piacere rivederlo con molti più gol all'attivo?

"È stato bello, abbiamo scherzato. Avete visto cosa mi ha detto, per me è stata una buona stagione anche se ho avuto meno occasioni di andare in porta. Quest'anno gioco più avanti".

Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana in programma il 6 gennaio a Riyad (Arabia Saudita), sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity; come sempre, sarà possibile seguire il match in diretta anche via web con il live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: lunedì 6 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it