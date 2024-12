Reijnders: "Contro il PSG partita pazzesca per l'ambiente che c'era a San Siro e per come abbiamo vinto"

vedi letture

Tijjani Reijnders è stato protagonista di uno speciale di MilanTV presso la sua abitazione e assieme alla moglie e al figlio Xavien.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La collezione di maglie da calcio

"Ne ho tante ed altre stanno in Olanda. Ho la maglia del mio migliore amico, Ehizibue dell'Udinese. Siamo della stessa città, abbiamo giocato insieme ed è stato il mio testimone di nozze. Ho le maglie dei 3 olandesi che giocano al Liverpool (van Dijk, Gakpo e Gravenberch), ho la maglia di Kimmich della Germania, Krunic della Bosnia, Frimpong. Spesso scambio la maglia con giocatori che conosco. (Fa vedere la maglia di Dumfries dell'Inter) Il derby che abbiamo vinto. Ho la maglia di mio fratello che gioca nel PEC Zwolle. "Quella di Theo della Francia, ho i guanti di Maignan, la maglia di Mbappé del PSG.

Partita pazzesca per l'ambiente che c'era a San Siro e per come abbiamo vinto. (Mostrando la maglia di Giroud della Francia) Questa è speciale perchè Oli, da quando sono arrivato al Milan, mi ha fatto sentire il benvenuto. Mi ha aiutato dandomi consigli su dove vivere a Milano. (Mostrando la maglia di Chukwueze della Nigeria) Questa me l'ha data Chukwu, purtroppo non ci siamo affrontati con le Nazionali. Quando è arrivato al Milan, mio fratello mi ha detto che è un po' pazzerello per i capelli che ha".