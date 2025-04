Reijnders è il secondo giocatore olandese del Milan a fare almeno 10 gol in un campionato

vedi letture

Tijjani Reijnders entra ufficialmente nella storia del Milan con il suo gol del 4-0 finale nella partita contro l'Udinese. Il sigillo del centrocampista numero 14 all'8° minuto' è il decimo sigillo dell'ex AZ Alkmaar in questa stagione di Serie A. Diventando, così, il 2° calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo di massima serie dopo Marco van Basten. Il Cigno di Utrecht, che giocava come attaccante, ci è riuscito per cinque stagioni consecutive: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93. A riportare la statistica è OPTA.