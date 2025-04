Reijnders è la chiave di questo Milan, lo dicono i numeri: l'olandese insegue il record di Kakà

Dopo l'ennesimo passo falso commesso in campionato, il Milan si prepara ad affrontare l'Inter nella Semifinale d'andata della Coppa Italia 2024/25, partita che si disputerà stasera alle 21.00 a San Siro. La squadra allenata da Mister Conceição è pronta a sfidare i nerazzurri guidati da Inzaghi. Questo incontro rappresenta un momento importante nella stagione, con entrambe le squadre che puntano a raggiungere la Finale, che con ogni probabilità sarà contro il Bologna visto il netto risultato dei ragazzi di Italiano nella semifinale di ieri contro l'Empoli.

Reijnders uomo chiave? L'olandese sulle orme di Kakà

Tijjani Reijnders è stato coinvolto in due gol nelle tre gare stagionali contro l'Inter (assist all'andata in campionato e gol al ritorno); l'olandese ha realizzato nove reti in casa nel 2024/25 e l'ultimo centrocampista del Milan che è andato in doppia cifra di marcature in incontri domestici in una singola stagione è stato Kaká nel 2008/09 (10).

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti: Preti – Baccini

IV uomo: Ayroldi

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it