Reijnders festeggia sui social dopo la vittoria del Milan sul Como: il messaggio

Altra enorme prestazione di Tijjani Reijnders in questa stagione: il calciatore olandese, nella sfida di San Siro tra Milan e Como, valida per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive, ha guidato la rimonta rossonera nel secondo tempo prima con un grande assist per Christian Pulisic e poi con un colpo da biliardo per il 2-1 su bellissimo assist di Tammy Abraham.

Con questa prestazione Reijnders ha guadagnato l'ennesimo premio di MVP della sua stagione: nel campionato, nessun calciatore ha ricevuto questo riconoscimento più di lui (CLICCA QUI). Sul proprio profilo Instagram, al termine della partita, Reijnders ha pubblicato la foto della sua esultanza ormai divenuta celebre con le braccia aperte, scrivendo semplicemnte: "C'est la vie".