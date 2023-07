Reijnders: "Ho scelto il 14 per Cruijff. Il mio numero preferito è il 6, ma al Milan non si può prendere"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha parlato così del suo numero di maglia, il 14: "L'ho scelto per Cruijff. Il mio numero preferito è il 6,lo usavo anche in Olanda, ma ovviamente al Milan non si può prendere per Franco Baresi. Allora ho pensato a Cruijff e la scelta è stata naturale".