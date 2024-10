Reijnders: "Mi diverto prevalentemente da numero 8, è quella la posizione in cui posso incidere di più"

Tijjani Reijnders, presente con tutta la squadra all’evento a Malpensa organizzato da AC Milan e BMW, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Fonseca ti ha schierato in diverse posizioni. Dove ti diverti di più?

“Prevalentemente come numero 8, che è la posizione in cui ho giocato di più con l’AZ. Penso che quella sia la posizione dove posso incidere di più. Sono un box-to-box, posso giocare come 10 o come 8. Ma la cosa più importante è avere un impatto per la squadra e cercare di fare bene, questo è quello che voglio dal mio gioco”.