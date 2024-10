Reijnders: "Mi piace lavorare con Fonseca. Vuole giocare a calcio come piace a me"

Queste le parole al canale ufficiale della Serie A su YouTube di Tijjani Reijnders su Fonseca e sulla stagione in corso:

Com'è lavorare con Fonseca?

"Lavorare insieme al mister mi piace e mi fa bene. Vuole giocare a calcio come piace a me, con tanto possesso palla. Ovviamente dobbiamo migliorarci ed adattarci di più alla sua tattica, ma con il tempo arriverà. Ora per me non è cambiato più di tanto: ottengo lo stesso risultato, soltanto con piccole modifiche".

Quant'è importante questa stagione?

"La pressione qui è sempre alta e dobbiamo vincere trofei. L'unica cosa per avere successo in un club come il Milan è vincere trofei. Questo è qualcosa che tutti sappiamo e per cui dovremo lottare".