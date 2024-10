Reijnders: "Nel primo tempo ci è mancata intensità, dobbiamo riguardare la partita"

vedi letture

Tijjani Reijnders grande protagonista della serata, grazie alla sua doppietta che ha permesso al Milan di avere la meglio sul Brugge e conquistare i primi tre punti Champions. Ecco le sue parole a Sky:

Cosa è mancato a questo Milan?

"Nel primo tempo ci è mancata intensità, i nuovi entrati hanno portato l'energia che ci mancava, con due assist molto importanti".

Sul gol subito in superiorità numerica

"Difficile da dire, di sicuro dovremo riguardare e analizzare la partita. Non è possibile concedere un gol in superiorità numerica, non può ricapitare più".