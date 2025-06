Reijnders parla già come un giocatore del City: "La Premier la sogni da ragazzo. Solo questione di attesa"

Tijjani Reijnders lascerà il Milan. In attesa che venga comunicata l'ufficialità dell'accordo tra il club rossonero e il Manchester City, prossimo club del centrocampista olanese, l'ormai ex milanista è stato intercettato dai microfoni di Voetbal International e ha di fatto anticipato il suo futuro, come viene riportato dal sito di gianlucadimarzio.com.

Queste le parole di Reijnders che si esprime già da calciatore dei Citizenzs: "I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa. Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo".