Reijnders saluta l'AZ: "Grato al club, mi sono sviluppato come giocatore"

"Cari compagni di squadra, staff tecnico e sostenitori dell'AZ. Sono passati 6 anni da quando sono entrato in questo bellissimo club e anche qui mi sono sentito direttamente a casa. In questo periodo ho potuto davvero svilupparmi come giocatore e sono grato al club per questo. Ho vissuto l'ultima stagione con molta gioia in particolare. Con orgoglio ripenso a ciò che abbiamo raggiunto in Conference League! Continuerò a seguirti, buona fortuna per la prossima stagione!" Questo il messaggio social d'addio di Tijjani Reijnders, che saluta l'AZ.