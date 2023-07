Reijnders: "Se mi chiedete il nome di un olandese del Milan, il primo che mi viene in mente è Van Basten"

In merito agli olandesi che hanno vestito la maglia del Milan, Tijjani Reinders non ha dubbi su chi scegliere come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Marco van Basten. Uno dei migliori nella storia dell’Olanda. Se mi chiedete il nome di un olandese del Milan, il primo che mi viene in mente è lui".