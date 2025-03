Reijnders: "Stiamo attraversando un momento difficile, ma so che andrà meglio"

Tijjani Reijnders ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2030, dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo in rossonero. Firma e comunicazione ufficiale sono arrivati nella giornata di ieri, lunedì 3 marzo. Il centrocampista olandese è stato intervistato ai canali ufficiali del club, condividendo emozioni e sensazioni di questo importante traguardo. Le sue parole integrali.

Sulle emozioni:

"È veramente un momento speciale, firmare il rinnovo di contratto con il Milan: sono molto orgoglioso di rimanere ancora di più in questo bellissimo club con la mia famiglia"

Sulla stagione in corso:

"Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credo ancora che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei: possiamo ancora vincere qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo la Coppa Italia. E dobbiamo essere pronti anche per la prossima stagione"

Sulla squadra:

"I miei compagni sono come la mia famiglia, perchè nell'ultimo periodo ho visto più loro che mia moglie o mio figlio. Il club stesso è come una famiglia, posso dire che il Milan è la mia seconda casa"