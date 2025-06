Reijnders via, ma in compenso arriverà Modric. Cafu: "È un leader nato. Per lui l'età non conta"

In occasione della "Milano Football Week", l'ex terzino di Milan Cafu è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport per parlare ovviamente del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri.

Peccato per la partenza di Reijnders.

"Quando i giocatori vogliono andare via, è dura trattenerli. Il City gioca la Champions, il Milan la prossima stagione no. Nella sua scelta ha pesato".

In compenso arriverà Modric?

"L’ ho visto qualche giorno fa, ma di come si vive a Milano non mi ha chiesto niente (ride, ndr). È un colpo... da Milan che in passato ha acquistato diversi giocatori esperti e che hanno il calcio nel sangue. Luka è un leader nato e un ex Pallone d’oro: fa girare il pallone come pochi al mondo e per lui l’età non conta. Forse non ci rendiamo conto, ma è arrivato l’ex capitano del Real Madrid, uno con una valigia piena di titoli".