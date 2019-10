Reina a MTV: "Dopo l'errore del primo tempo l'esperienza mi ha aiutato a non uscire dalla partita"

Le parole di Pepe Reina a Milan Tv dopo la vittoria contro il Genoa: "Dopo l'errore del primo tempo l'esperienza mi ha aiutato a non uscire dalla partita, a rimanere concentrato su ogni dettaglio. Sono orgoglioso della reazione dei ragazzi, in una squadra così giovane non era facile dopo la sconfitta con la Fiorentina e dopo aver chiuso sotto il primo tempo. Ci portiamo a casa tre punti importanti, nell'intervallo sapevamo di non dover mollare perché la partita poteva cambiare in un attimo. Dobbiamo stare tranquilli, dare il 100%, i momenti di fiducia arriveranno e sono sicuro che la squadra giocherà meglio".