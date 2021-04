Repubblica - Juventus, nel mirino ci sono Donnarumma e Calhanoglu

Secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, la Juventus ha messo nel mirino due giocatori del Milan: si tratta di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhangolu. Entrambi potrebbero sbarcare in bianconero a parametro zero in quanto sono in scadenza con il club rossonero il prossimo 30 giugno. Da tempo sono in corso le trattative per il rinnovo, ma per il momento nessuno dei due ha trovato l'accordo con il Diavolo per il prolungamento.