Repubblica - Juventus, via Paratici tornano di moda Donnarumma e Calhanoglu

Con l'addio di Paratici, in casa bianconera tornano prepotentemente alla ribalta i nomi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno. Come spiega stamattina Repubblica, i due rossoneri non scaldavano più di tanto l'ex ds della Juventus, ma con il suo addio sembrano essere cambiate le carte in tavola.