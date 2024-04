Repubblica: "L'Inter gioca per la festa, il Milan per rinviarla"

vedi letture

"L'Inter gioca per la festa, il Milan per rinviarla": titola così questa mattina Repubblica in vista del derby di questa sera a San Siro. In caso di vittoria, i nerazzurri sarebbero matematicamente campioni d'Italia, ma i rossoneri non vogliono vederli festeggiare in casa propria e per questo faranno di tutto per rimandare la loro festa di qualche giorno. Queste le parole di Stefano Pioli ieri in conferenza stampa: "Parlerò solo a fine stagione. Adesso voglio vincere il derby: l’Inter non deve chiudere i conti proprio contro di noi".

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it