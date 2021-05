Repubblica: "Milan e Juventus in Champions, resta fuori il Napoli. Ora è tempo di mercato"

"Milan e Juventus in Champions, resta fuori il Napoli. Ora è tempo di mercato" scrive La Repubblica oggi in edicola commentando i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. La Juve batte il Bologna e chiude quarta. Fuori dalla Champions il Napoli dopo l'1-1 col Verona. Il Milan trionfa a Bergamo contro l'Atalanta, chiudendo al 2° posto e torna in Champions dopo 7 anni. La Dea chiude terza per il terzo anno di fila. E il Milan fa festa tornando sul luogo del delitto. A dicembre 2019 finì 5-0 per l'Atalanta. Sembrava la fine dell'era Pioli ma invece è stato l'inizio. Ora il mercato con Donnarumma, Tomori, Calhanoglu e lo stesso Kessie, senza dimenticare gli acquisti con Ilicic e la suggestione Dybala. E senza dimenticare il settlement di ottobre con la UEFA perché il Milan è sotto osservazione da quando c'era Fassone.