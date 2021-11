Repubblica: "Milano è tornata centrale. E ora è derby per Julian Alvarez"

La Repubblica pone l'accento su Inter e Milan al suo interno ed evidenzia come Milano sia tornata ormai centrale nel calcio italiano, ma non solo. Pioli, che sta per firmare il rinnovo con opzione a 3,5 milioni di euro fino al 2024, e Inzaghi, che ha chiesto la conferma di Perisic, si contendono lo scudetto, ma ritrovano l'orgoglio anche in Europa. Ai rossoneri il titolo manca dal 2011, mentre i nerazzurri, dallo stesso anno, non andavano agli ottavi in Champions. E adesso è derby per Julian Alvarez del River Plate, per il quale sono stati già inviati emissari al match contro il Racing Avellaneda, e per Davide Frattesi del Sassuolo.