Reunion al Milan: Abraham riabbraccia l'amico Tomori in rossonero

vedi letture

Tammy Abraham nel corso di questi due giorni di trattative ha spinto tanto affinché potesse trasferirsi al Milan, e chissà che da Milano non abbia fatto lo stesso anche Fikayo Tomori, difensore del Diavolo ed amico di lunga data dell'attaccante inglese.

In merito a questo discorso scrive Tuttosport che "mancano meno di 24 ore per cercare di ricongiungere i due ‘brothers from another mother’. Fratelli non di sangue, ma di vita, Fikayo Tomori e Tammy Abraham. Sembrava si dovessero ritrovare senza troppi intoppi, ma nella serata di ieri la trattativa si è complicata e l’ottimismo iniziale è virato sulla perplessità. I due sono amici da sempre da quando sono entrati nell’Academy del Chelsea: avevano 7 anni e nella prima foto della squadra scattata ai bambini erano uno di fianco all’altro Fik e Tammy. Si sono scelti da quel giorno e praticamente non si sono più lasciati [...]".