Ricci a DAZN: "Nonostante l’età Modric ha sempre tanta fame di vincere e di non mollare mai un centimetro"

Samuele Ricci ha parlato a DAZN nel post partita di Pisa-Milan 1-2. Le sue parole:

Cosa hai pensato prima di passargli il pallone e poi sul gol?

“Mi ha passato la palla e sinceramente mi aspettavo tutti tranne che lui. Invece è arrivato dal nulla, da dietro. Nonostante l’età ha sempre tanta fame di vincere e di non mollare mai un centimetro. Un esempio per noi e per tutti quello che lo vedono da fuori”.

Siete un gruppo coeso e sul pezzo:

“È una grande forza, tante volte chi viene chiamato in causa un po’ meno si chiude e non tutti reagiamo allo stesso modo, non siamo tutti uguali. Ma il mister dall’inizio ci ha detto di stare sempre tutti sul pezzo e di non mollare niente. Questa è una forza che alla lunga, possono essere gli ultimi 2 o 20 minuti, ti dà qualcosa”.

Allegri cosa vi ha dato in più?

“Bisogna sentirci tutti titolari. A volte capita che giochi dall’inizio, delle volte capita che entri 5 minuti o un quarto d’ora. Devi essere sempre pronto. Non vestiamo una maglia qualunque, bisogna sempre onorarla e dare più di quello che possiamo, più del 100%. Il mister dall’inizio ha sempre puntato sul carattere e la mentalità e sulla voglia di vincere. Oggi forse è stata una partita un po’ brutta ma portare via 3 punti da un campo così difficile è sintomo che è una squadra sta bene anche se alle volte non giochiamo benissimo ma miglioreremo sicuramente”.

Quanto credete allo scudetto?

“Sicuramente fa piacere stare lassù con tutte quelle squadre di grande qualità. Pensiamo partita dopo partita, abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Anche una partita come oggi devi riuscire a chiuderla, anche se magari dopo il rigore sbagliato si era messa male e psicologicamente si ribalta. Però bisogna ancora migliorare tanto”.